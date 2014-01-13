中国资管：上周29款集合信托产品发行，爱建信托地产投资项目募得6.5亿

路透北京1月13日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（1月4日-1月10日）共有19家信托公司发行了29款集合信托产品，发行量环比增加9款，增幅45.00%。
29款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.36亿元，环比增加0.56亿元，增幅为31.40%。上周发行的信托产品总计划募集规模为68.55亿元，环比增加32.57亿元，增幅为90.53%。
其中，募集规模最大的是爱建信托行的“保集象山项目股权投资集合资金信托计划二期”，募集规模为6.50亿元，这是一款房地产领域组合运用类产品。
从期限上看，29款产品中22款产品公布了期限，平均期限20.41个月，环比缩短0.88个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 7 9.03% -0.12个百分点
18个月期 2 10.40% -0.55个百分点
24个月期 19 10.13% -0.01个百分点
30个月期 1 10.50%
从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了11款，工商企业领域产品发行了7款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了3款，其他领域产品发行了3款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了11款，权益投资类产品发行了8款，组合运用类产品发行了5款，股权投资类产品发行了5款。
**成立集合信托产品23款**
上周共有13家信托公司成立了23款集合信托产品，成立数量环比减少14款，降幅37.84%。
23款成立产品中，17款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.95亿元，环比下降0.35亿元，降幅为26.66%。
其中，苏州信托成立的“恒信J1320集合资金信托计划二期”募集资金规模最大，达2.45亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。
共有13款新成立产品公布了期限，平均期限20.92个月，环比缩短15.14个月。上周共有5款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.18%，环比下跌0.04个百分点。
从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了8款，证券投资、金融领域产品各成立了4款，房地产领域产品成立了3款，其他领域产品成立了4款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了8款，证券投资类产品成立了4款，组合运用和权益投资类产品各成立了3款，股权投资类产品成立了2款，其他类产品成立了3款。（完）
(整理 谢衡; 审校 张喜良)