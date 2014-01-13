中国汇市：中间价提振人民币早盘轻松升破6.05，监管意图难捉摸成交审慎

* 人民币早盘创纪录新高
* 中间价刷新纪录新高
* 结汇盘不少，但成交谨慎
* 市场揣测央行有意任人民币升值
路透北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周一早盘刷新纪录新高。因美国就业数据意外疲弱打压国际美元指数，中间价顺势连续第二天上涨，并刷新纪录新高。不过交易员表示，更重要的是疑似干预盘的意外撤防。虽然市场做多人民币的意愿较强，但操作却相对谨慎，市场正在揣测央行意图。
上周五监管层有意将人民币汇价最高价确定在6.05元，市场认为这是监管层近期维稳人民币汇价的信号；但周一跟随中间价的高企，人民币轻松升破6.05元，最高见至6.0424，让市场交易情绪更趋谨慎。
数据显示，人民币兑美元即期交易成交额 截至11：56时为85亿美元。
“这个市场很奇怪，一下6.05不让成交，现在又全部下来，搞不清楚什么情况。...上周五就是个错误的信号。”上海一股份制行交易员称。
北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.0439元，上日收报6.0521元。今日人民币兑美元中间价 为6.0950元，上日中间价为6.1008元。
另有交易员称，市场上结汇盘挺大的，今天没有疑似干预盘出来，不过市场仍有很强的观望情绪，交易比较谨慎，大家都在等着监管层的进一步举动。
上述股份制行交易员称，人民币可能还是要继续升值，估计会先破六，但具体怎么破六，就看监管层的举动。
全球汇市方面，美元兑日圆周一触及近一个月最低位，此前公布的美国就业数据意外疲软，让美元多头大失所望，交易商也纷纷重新评估美联储缩减刺激措施的步伐。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.0998/32，上日尾盘为6.106。
北京时间11:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0293/99元，突破6.03元的关键关口，上一交易日尾盘报6.0319元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)