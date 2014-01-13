《HOME专栏》对于铝生产商，2014恐怕又是一个需要艰难奋战的年份

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
**靠升水为生**
这样一来，生产商仍只能紧紧抓住实货升水的生命线。目前，全球各地的铝实货升水都又一次上涨。
新年第一周，美国中西部升水猛涨至每磅15美分(每吨331美元)。这还不是终点，该升水最新报每磅16美分。
不过，令生产商感到遗憾的是，LME已经着眼于在底特律和Vlissingen等关键铝库存地整治提货排队情况，以降低这一升水。
LME此举是为了应对铝产品制造商接二连三的批评，它们认为高升水是排长队提货的直接后果。
LME仓储规定改革将从5月起生效。它究竟能给升水带来什么影响，以及同样重要的是，它会在什么样的时间范围内发挥作用，市场中仍在激辩。
不过，有人似乎相信新规会最终会降低升水，俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 就是其中之一。否则，若非它担心新规给其业绩表现进一步带来负面影响，它为何会要求对LME变更规则进行法律评估？
对炼铝业而言，充其量只能说市场避免了升水暴跌，以及随之引发的库存融资交易取消乱象。看上去，LME在去年夏天宣布意图时，这一悲剧就可能要发生。
不过，融资交易已经再次死灰复燃，而且很显然，升水不会很快大跌。
尽管如此，全球铝生产商仍在挣扎求生，并且担心堆积如山的遗留库存开始进入市场的潜在后果。
看来，这个行业又要迎来艰苦的一年。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1