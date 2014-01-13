《HOME专栏》对于铝生产商，2014恐怕又是一个需要艰难奋战的年份

**靠升水为生**

这样一来，生产商仍只能紧紧抓住实货升水的生命线。目前，全球各地的铝实货升水都又一次上涨。

新年第一周，美国中西部升水猛涨至每磅15美分(每吨331美元)。这还不是终点，该升水最新报每磅16美分。

不过，令生产商感到遗憾的是，LME已经着眼于在底特律和Vlissingen等关键铝库存地整治提货排队情况，以降低这一升水。

LME此举是为了应对铝产品制造商接二连三的批评，它们认为高升水是排长队提货的直接后果。

LME仓储规定改革将从5月起生效。它究竟能给升水带来什么影响，以及同样重要的是，它会在什么样的时间范围内发挥作用，市场中仍在激辩。

不过，有人似乎相信新规会最终会降低升水，俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 就是其中之一。否则，若非它担心新规给其业绩表现进一步带来负面影响，它为何会要求对LME变更规则进行法律评估？

对炼铝业而言，充其量只能说市场避免了升水暴跌，以及随之引发的库存融资交易取消乱象。看上去，LME在去年夏天宣布意图时，这一悲剧就可能要发生。

不过，融资交易已经再次死灰复燃，而且很显然，升水不会很快大跌。

尽管如此，全球铝生产商仍在挣扎求生，并且担心堆积如山的遗留库存开始进入市场的潜在后果。