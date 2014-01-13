《热点透视》卡尼不应考虑调整英国央行的前瞻性指引

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell
路透伦敦1月10日 - 圣诞期间英国戏剧节的热闹已经过去，但英国央行的问题却没有完。失业率提早下滑固然可喜，但央行却要面对由此带来的麻烦。英国央行总裁卡尼在8月宣布将7%的失业率作为讨论加息的前提，那时他认为，讨论可能要推到2016年以后再说了。然而经济变得如此强劲，以至于这道门槛很有可能在2014年被迈过。总裁先生是不是应该把门槛再往下降一点呢？不行，这不可以！
门槛就好比足球场上的球门。英国前首相布朗也设立过财政目标，但他后来可以很熟练地加以调整，以便让他的财政目标更加容易实现。这种能够移来移去的球门就变得具有误导性。一旦遭遇困难，你就会发现，财政目标实际上根本就没有实现。
布朗的调整是让目标更容易达成，而卡尼调整的意图或许相反。不过，这两者的错误程度是一样的。
首先，随便调整目标会让目标变得毫无意义。如果央行货币政策委员会以前认为7%的失业率是一个合理的标杆，那么现在也应该是。模仿美国联邦储备理事会(美联储)的6.5%失业率门槛，没有什么太充分的理由。各个国家之间的失业率、通胀率和无通胀经济成长率有很大不同，完全复制美国只会带来错误。
其次，失业率达到门槛也只意味着央行开始讨论，并不能自动触发升息进程。而且事实上，现在进行这样的讨论也是合适的。英国经济成长远超预期。如果继续如此良好的表现，则有可能在失业率降到6.5%之前，通胀压力就会大幅上升。
前瞻性指引本身从来就不像一个明智或特别有帮助的创新。调整它会让政策变得更加危险，最终可能给货币政策委员会带来不必要的束缚，反而不能在正确的时候作出升息决定。通胀很可能失控。卡尼这种调整前瞻性指引的做法将会重复布朗式的错误。很不幸，对英国经济来说，这可不是开玩笑。(完)
(编译 郑茵 审校 石冠兰)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1