《热点透视》卡尼不应考虑调整英国央行的前瞻性指引

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell

路透伦敦1月10日 - 圣诞期间英国戏剧节的热闹已经过去，但英国央行的问题却没有完。失业率提早下滑固然可喜，但央行却要面对由此带来的麻烦。英国央行总裁卡尼在8月宣布将7%的失业率作为讨论加息的前提，那时他认为，讨论可能要推到2016年以后再说了。然而经济变得如此强劲，以至于这道门槛很有可能在2014年被迈过。总裁先生是不是应该把门槛再往下降一点呢？不行，这不可以！

门槛就好比足球场上的球门。英国前首相布朗也设立过财政目标，但他后来可以很熟练地加以调整，以便让他的财政目标更加容易实现。这种能够移来移去的球门就变得具有误导性。一旦遭遇困难，你就会发现，财政目标实际上根本就没有实现。

布朗的调整是让目标更容易达成，而卡尼调整的意图或许相反。不过，这两者的错误程度是一样的。

首先，随便调整目标会让目标变得毫无意义。如果央行货币政策委员会以前认为7%的失业率是一个合理的标杆，那么现在也应该是。模仿美国联邦储备理事会(美联储)的6.5%失业率门槛，没有什么太充分的理由。各个国家之间的失业率、通胀率和无通胀经济成长率有很大不同，完全复制美国只会带来错误。

其次，失业率达到门槛也只意味着央行开始讨论，并不能自动触发升息进程。而且事实上，现在进行这样的讨论也是合适的。英国经济成长远超预期。如果继续如此良好的表现，则有可能在失业率降到6.5%之前，通胀压力就会大幅上升。

前瞻性指引本身从来就不像一个明智或特别有帮助的创新。调整它会让政策变得更加危险，最终可能给货币政策委员会带来不必要的束缚，反而不能在正确的时候作出升息决定。通胀很可能失控。卡尼这种调整前瞻性指引的做法将会重复布朗式的错误。很不幸，对英国经济来说，这可不是开玩笑。(完)