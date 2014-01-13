《交易视点》资金面年前或无大碍，但债券收益率下降后面临调整--广发银行

路透上海1月13日 - 中国广发银行最新报告认为，本周开始，资金面将进入波动敏感时期。缴税+现金漏损的冲击力度可能不小，不过国库现金投放、准备金退款、较高的备付水平这几方面也有利于资金平稳。综合来看，下周资金面并无大碍，甚至年前也不会出现非常紧张的局面。

**资金冲击有限**

具体来看，本周开始，缴税将是影响资金状况最显而易见的因素。我们预计规模在3000-4000亿。另外是现金漏损的影响。春运开始，各种现金需求瞬间变大。回顾过去几年的数据，我们发现在春节月份，M0的规模大约增加8000-14000亿的规模，普遍在10000亿左右。这个冲击还是不小。当然，这是逐步显现的，考虑到机构备付充足，我们认为冲击有限。

债券方面，收益率下降的速度较慢，根本原因还是机构对资金面充满担忧。随着资金波动，发行量增多，其收益率下降的速度和幅度都不会很快，我们建议继续关注5年以内中短期品种，激进的投资者可以介入7年。时间上，如果未来资金收紧，利率上行，可以考虑暂停买入。而激进的交易者，可以在利率上行时，分批继续买入。

IRS经过大幅下降，幅度和速度都面临调整。当前的局面是，由于市场对资金的担忧，repo IRS在5.0%企稳，同期FR007在4.0%左右。我们认为，随着资金极度宽松时期过去，fixing水平上涨，IRS可能迎来一小波反弹。另外，shibor IRS已经开始反弹，同样是因为fixing支撑。所以我们建议停止收取固定利率，或止盈之前的仓位，观望为主；激进的投资者，可以在IRS利率继续上升时，根据资金面情况，继续收取固定利率，但仓位不宜过重。

上周我们提到1月6日是缴准这一重要时点，可能引起资金面波动。不过我们认为备付充足的情况下，资金会保持平稳。事后来看，确实如此。IRS、债券和资金利率均明显下行。我们建议的“全面收取IRS固定利率”和“关注国债和金融债，以及短融”等策略都有不错的收益。

其实，资金的宽松是阶段性的，走到上周的局面，有点过于宽松了，R007跌破了4.0%，repo IRS下行多达20-30bp，其中短端repo 1y跌破5%，曲线明显陡峭化。新债发行量少，导致收益率明显低于预期，二级也有抢购现象。期间公布的CPI等经济数据几乎被无视，影响很小。不过就像年末那个周收益率上行过快一样，上周的利率下行太快，随后有反弹的可能。

**资金市场需要监管机构加以引导**

上周资金面非常宽松，春节前到期的资金供给充足，利率持续走低，R007一度跌破4.0%；跨春节资金需求较多，利率稳定在高位，降幅不大。可以明显感觉到融出机构的谨慎。现在资金市场，已经看不到从宽松到紧张的过渡过程，往往是上午资金泛滥，下午就突然收紧。这是不成熟的表现，也需要监管机构在调控时加以引导。

本周，资金面会有变化。目前过于宽松的局面将改善。预计R007有可能回升到4.3%至4.5%区间。这当然是非常合理的。毕竟上周4.0%的R007已经低于央行逆回购投放利率，反弹有需求。其实从上周五开始，我们就可以看到，R001和R007的最低利率，已经很接近加权利率。

上周债市跟随资金宽松，收益率有明显下降。国债大约下降10-15bp，金融债大约下降10bp。而CP下降速度很快，幅度也大，有30bp左右。上周一级发行的1年、5年国债和福娃，由于量小，招标结果也不错。这种情况能否持续不好说，从上周末的市场情绪感受，我们认为下降幅度会明显减小，甚至小幅反弹。

本周，在资金面很可能无法继续宽松的情况下，债券利率下降动力明显减弱，甚至反弹。上周的市场，主要是交易盘参与，或者说，本周市场会面临不少止盈抛售。所以我们建议继续关注5年以内中短期品种，激进的投资者可以介入7年。时间上，如果未来资金收紧，利率上行，可以考虑暂停买入。而激进的交易者，可以在利率上行时，分批继续买入。

上周IRS利率在资金宽松的情况下大幅下降，repo IRS下降幅度在20-30bp，曲线明显陡峭化。不过，从长端利率难以下降能看出，不少机构对未来的资金状况还是心存担忧。短端repo 1y在5.0%位置开始企稳，而同期R007只有4%。Shibor IRS由于fixing水平相对稳定，所以下降幅度不大，很快便出现反弹。目前，对IRS利率的影响因素中，资金状况可以说占据了95%以上.

本周，经过利率大幅下降，机构们止盈、对资金利率的担忧等心态都会影响IRS继续下降的幅度和速度。Repo IRS在5.0%这个位置反复后，很可能迎来一波小的上行。当然这取决于当时的资金状况。我们认为大概率是上行的，所以我们建议停止收取固定利率，或止盈之前的仓位，观望为主；激进的投资者，可以在IRS利率继续上升时，根据资金面情况，继续收取固定利率，但仓位不宜过重。(完)