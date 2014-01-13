路透基点：南京地铁集团签署140亿人民币贷款，用于地铁四号线建设

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，南京地铁集团有限公司已经签署140亿元人民币的双币种定期贷款，资金用于地铁四号线建设。
这其中包括一笔134.34亿元人民币的25年期贷款，以及国家开发银行提供的一笔1亿美元15年期贷款。
牵头行与额度分配行是中国银行江苏分行和中国建设银行江苏分行，各承贷35亿元。人民币部分参与行包括中国农业银行(28亿)、中国邮政储蓄银行(20亿)、中国交通银行(10亿)和国家开发银行(6.34亿元)。
中国银行江苏分行是代理行。
人民币部分的利率是中国人民银行利率的100%。两部分都有一个五年的宽限期，每半年还款一次。
据悉，美元部分资金是用于采购进口设备。
据当地媒体称，总长33.75公里的南京地铁四号线于2011年12月开工建设，预计2015年底投入运行。南京地铁集团负责南京地铁线路的建设、运营和开发工作。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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