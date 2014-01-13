路透基点：南京地铁集团签署140亿人民币贷款，用于地铁四号线建设

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，南京地铁集团有限公司已经签署140亿元人民币的双币种定期贷款，资金用于地铁四号线建设。

这其中包括一笔134.34亿元人民币的25年期贷款，以及国家开发银行提供的一笔1亿美元15年期贷款。

牵头行与额度分配行是中国银行江苏分行和中国建设银行江苏分行，各承贷35亿元。人民币部分参与行包括中国农业银行(28亿)、中国邮政储蓄银行(20亿)、中国交通银行(10亿)和国家开发银行(6.34亿元)。

中国银行江苏分行是代理行。

人民币部分的利率是中国人民银行利率的100%。两部分都有一个五年的宽限期，每半年还款一次。

据悉，美元部分资金是用于采购进口设备。