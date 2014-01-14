中国公开市场：今日不进行任何操作，七天逆回购连三周暂停--业内人士

路透上海1月14日 - 在连续两周空窗后，业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日仍未进行任何操作。这意味着12月以来不定期出现的七天期逆回购已经连续第三周缺席。

自2013年最后一周起，公开市场即未有任何公开操作。最近的一次是当年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，不包括本周，此前已有六周未现身。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

另外，虽然央行在公开市场具体操作上灵活多变，但从开放报送需求来看，正/逆回购和三个月央票发行一直保留。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。(完)

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