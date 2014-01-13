国际油市：布兰特原油跌向每桶107美元，受伊朗核子协议冲击

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
“奥巴马的言论有利于伊朗，并导致油市进一步下档，因伊朗石油可能流入油市，”辉立期货驻新加坡的投资分析师Chee Tat Tan称。
备受关注的美国就业数据上周五显示，12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅。
“数据相对令人失望，这将缓和外界对美联储缩减购债的预期，”Tan表示。美联储的大规模购债举措提高流动性，从而提振市场对石油等风险资产买兴。
Tan说，“总之，我认为就业数据对油价略有支撑作用。”
伊朗外交部和欧盟周日表示，伊朗与六大国的协议将于1月20日生效。该协议旨在为化解伊朗核计划相关的长期僵局铺路。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1