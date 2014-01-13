国际油市：布兰特原油跌向每桶107美元，受伊朗核子协议冲击

“奥巴马的言论有利于伊朗，并导致油市进一步下档，因伊朗石油可能流入油市，”辉立期货驻新加坡的投资分析师Chee Tat Tan称。

备受关注的美国就业数据上周五显示，12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅。

“数据相对令人失望，这将缓和外界对美联储缩减购债的预期，”Tan表示。美联储的大规模购债举措提高流动性，从而提振市场对石油等风险资产买兴。

Tan说，“总之，我认为就业数据对油价略有支撑作用。”

伊朗外交部和欧盟周日表示，伊朗与六大国的协议将于1月20日生效。该协议旨在为化解伊朗核计划相关的长期僵局铺路。(完)

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