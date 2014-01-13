中国债市：利率互换走势趋稳，流动性预期难乐观抑制下跌动能

路透上海1月13日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一走势平稳。交易员认为，短期资金供给虽无忧，但IRS继续走低动能明显减弱，因机构对春节前资金面预期谨慎，市场成交陷入僵持，盘面走势变化不大；考虑到月中缴税以及节前提现等多重因素叠加，预计IRS后市走升概率较大。
“暂时看还比较僵持，1Y在5.03%附近，未来资金面其实没有那么宽松，IRS现在根本就下不去，”北京一银行交易员称，都是资金面预期偏紧导致的。
他并指出，市场交投情绪还是比较谨慎，预计资金面最晚下周也会紧一些,IPO(新股首次公开发行)、节前提款、月中缴税等因素的叠加，此外还有完全无法估计的SLF(常备借贷便利)是否给续做。
广发银行最新研究报告认为，由于市场对资金的担忧，repo基准的IRS在5.0%企稳，同期FR007(回购定盘利率)在4.0%左右。随着资金极度宽松时期过去，fixing水平上涨，IRS可能迎来一小波反弹。另外，shibor基准的IRS已经开始反弹，同样是因为fixing支撑。所以建议停止收取固定利率，或止盈之前的仓位，观望为主。
资金方面，银行间市场主要回购加权利率 周一变动不大。隔夜及七天以下期限的短期资金供给仍颇为充裕，但21天期等可跨年的品种难脱“供不应求”局面。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可正常上报需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购以及三个月央票。此前两周均为零操作。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.0300/5.1300 4.9875/5.0750 5.0500/5.1350 5.1000/5.1950 5.0850/5.3600
上日 4.9947/5.0980 4.9890/5.0720 5.0490/5.1340 5.1023/5.1920 5.0933/5.3200
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变动 +0.0353/+0.0320 -0.0015/+0.0030 +0.0010/+0.0010 -0.0023/+0.0030 -0.0083/+0.0400
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)