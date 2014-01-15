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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 18:30 BJT

离岸人民币：台湾银行业12月底人民币存款1,826亿元，月增17.71%

路透台北1月15日 - 台湾央行周三表示，至去年12月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,826亿元，较前月成长约17.71%。

台湾央行官员表示，12月存款持续增加主要受惠银行优惠存款方案的推出。

该行官员亦指出，12月汇款总额增加快速，主因12月台湾有四家中资银行发行宝岛债，以及人民币投信基金的持续募集。

与香港11月底人民币存款 8,270亿元相较，台湾人民币存款约达香港的22.1%，上月为19.85%。

12月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至1,382.19亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则成长至443.81亿元。

台湾央行稍早发布的11月外汇交易显示，美元/人民币稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量15.1%，路透换算约当868.14亿美元。

台湾人民币存款/放款趋势图请点选 r.reuters.com/tar95v

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易

(亿美元)

12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 --

11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14

10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72

9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07

注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

资料来源：台湾央行(完)

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离岸人民币新闻请点选 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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