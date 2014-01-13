《中国债市每日综述》现券震荡对资金预期谨慎，交易资金倾快进快出策略

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
* 短期资金充裕，难扭转对春节前流动性偏冷预期
* 谨慎心态压制下现券收益率小幅震荡，IRS走稳
* 资金面走向仍是左右现券的重要因素
* 交易型资金倾向快进快出策略
路透北京1月13日 - 中国银行间市场短期资金的充裕，难扭转机构对春节前流动性偏冷的预期，谨慎心态压制下，周一现券收益率小幅震荡，IRS走稳。
交易员指出，本周新债供给规模有所抬升，是否令脆弱的市场信心承压值得关注，此外，资金面走向仍是左右现券的重要因素，交易型资金倾向快进快出策略。
“今天(现券收益率)算是震荡吧，不过波动也不是非常剧烈，”上海一银行交易员称，“上周现券的行情还是资金推动的，不过接近(春)节前了，大家还是会担心资金面收紧。”
他并指出，相较20日将公布的宏观数据而言，其更关注资金面的走向，“我们还是认为期待阶段性行情，应该是资金面推动的...策略上倾向快进快出。”
北京一券商交易员称，转入中旬后，财税上缴、春节现金需求等扰动效应或渐显现，虽然现在资金暂比较宽松，但预期中下旬比月初紧张是大概率事件。
明日将有中国农业发展银行和中国国家开发银行合计至多390亿元人民币新债发行，此外周三还将招标100亿元国债。上述交易员就此认为，新债供给的抬升是否将对二级有所冲击值得关注。
剩余期限约6.7643年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.57%，上周五末笔为4.58%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.466元人民币，较上日结算价跌0.084元，或0.09%。
**可跨春节期限资金仍供不应求**
中国银行间市场主要回购加权利率 变动不大。隔夜及七天以下期限的短期资金供给仍颇为充裕，但21天期等可跨年的品种难脱“供不应求”局面。
市场人士表示，周二将有500亿元人民币现金定存招标，且周三(15日)的例行存款准备金调整日，应有部分退款支援资金面，因此预计本周初资金压力应不大，但后半周要注意财税上缴及春节备付等因素开始逐步发酵。
“早上大行出资金以短期限为主，主要是七天以内的，”华东一商业银行交易员称，市场资金总体虽不若上周宽泛，但暂时亦未见明显紧张迹象。
该交易员并指出，跨年资金仍是市场需求重点，但场内供应寥寥，“21天刚好可以跨年，从中介那边信息看，大行也在借21天的，仅有一部分小机构高价出钱，价格贵的离谱，6%甚至7%以上都有。”
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。
北京时间17:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7328 2.7335 -0.07
七天 4.0149 4.0256 -1.07
14天 4.6464 4.7410 -9.46
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.4300 7.4100 -498.00
七天 5.0000 5.2800 -28.00
14天 5.7500 5.0000 +75.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7800 2.7900 -1.00
七天 4.0200 4.0364 -1.64
14天 4.6500 4.7600 -11.00
Shibor
其中:隔夜 2.7380 2.7660 -2.80
七天 4.0130 4.0410 -2.80
三个月 5.5849 5.5841 +0.08
---------------------------------------------------------------(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1