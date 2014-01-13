《中国债市每日综述》现券震荡对资金预期谨慎，交易资金倾快进快出策略

* 短期资金充裕，难扭转对春节前流动性偏冷预期

* 谨慎心态压制下现券收益率小幅震荡，IRS走稳

* 资金面走向仍是左右现券的重要因素

* 交易型资金倾向快进快出策略

路透北京1月13日 - 中国银行间市场短期资金的充裕，难扭转机构对春节前流动性偏冷的预期，谨慎心态压制下，周一现券收益率小幅震荡，IRS走稳。

交易员指出，本周新债供给规模有所抬升，是否令脆弱的市场信心承压值得关注，此外，资金面走向仍是左右现券的重要因素，交易型资金倾向快进快出策略。

“今天(现券收益率)算是震荡吧，不过波动也不是非常剧烈，”上海一银行交易员称，“上周现券的行情还是资金推动的，不过接近(春)节前了，大家还是会担心资金面收紧。”

他并指出，相较20日将公布的宏观数据而言，其更关注资金面的走向，“我们还是认为期待阶段性行情，应该是资金面推动的...策略上倾向快进快出。”

北京一券商交易员称，转入中旬后，财税上缴、春节现金需求等扰动效应或渐显现，虽然现在资金暂比较宽松，但预期中下旬比月初紧张是大概率事件。

明日将有中国农业发展银行和中国国家开发银行合计至多390亿元人民币新债发行，此外周三还将招标100亿元国债。上述交易员就此认为，新债供给的抬升是否将对二级有所冲击值得关注。

剩余期限约6.7643年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.57%，上周五末笔为4.58%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.466元人民币，较上日结算价跌0.084元，或0.09%。

**可跨春节期限资金仍供不应求**

中国银行间市场主要回购加权利率 变动不大。隔夜及七天以下期限的短期资金供给仍颇为充裕，但21天期等可跨年的品种难脱“供不应求”局面。

市场人士表示，周二将有500亿元人民币现金定存招标，且周三(15日)的例行存款准备金调整日，应有部分退款支援资金面，因此预计本周初资金压力应不大，但后半周要注意财税上缴及春节备付等因素开始逐步发酵。

“早上大行出资金以短期限为主，主要是七天以内的，”华东一商业银行交易员称，市场资金总体虽不若上周宽泛，但暂时亦未见明显紧张迹象。

该交易员并指出，跨年资金仍是市场需求重点，但场内供应寥寥，“21天刚好可以跨年，从中介那边信息看，大行也在借21天的，仅有一部分小机构高价出钱，价格贵的离谱，6%甚至7%以上都有。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。

北京时间17:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7328 2.7335 -0.07

七天 4.0149 4.0256 -1.07

14天 4.6464 4.7410 -9.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4300 7.4100 -498.00

七天 5.0000 5.2800 -28.00

14天 5.7500 5.0000 +75.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.7900 -1.00

七天 4.0200 4.0364 -1.64

14天 4.6500 4.7600 -11.00

Shibor

其中:隔夜 2.7380 2.7660 -2.80

七天 4.0130 4.0410 -2.80

三个月 5.5849 5.5841 +0.08

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