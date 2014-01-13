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亚洲 | 2014年 1月 13日 星期一 15:29 BJT

重发-中国期市：豆粕跌穿3,300元关口，禽流感病例增多期价“打冷颤”

(重发以删除标题多余文字)
    路透上海1月13日 - 中国部分地区人感染禽流感病例增多，也让期市
豆粕等饲料品种打起了冷颤。大连豆粕期货周一收盘跌穿3,300元关口，
在国内外供应宽松等利空因素的叠加作用下，短线料进一步走弱。
    
    豆粕主力1405合约 收跌0.84%，至每吨3,288元。远月1409合
约 盘中一度创下3,123元的近两个月新低。
    
    新华社等媒体报道，过去一周浙江等地又新增多例人感染H7N9禽流感
病例，这令市场担心，主要用于禽类饲料的豆粕需求，或随养殖户补栏意
愿的降低而减少。
    
    “禽流感的影响已开始反映到鸡蛋和禽肉价格上，但对于上游的豆粕
需求还有一个逐步传导过程，目前主要还是在心理层面。”粮油饲料网站
--天下粮仓首席豆粕分析师李丽凤表示。

     受禽流感因素影响，大商所鸡蛋期货 过去一个月累计下跌近
8%，周一收报3,826元/500千克。
        
    李丽凤指出，供应春节假期市场的畜禽大多已出栏，而针对节后补栏
的备货即将展开，如果禽流感疫情进一步扩散，就会对集中备货需求带来
较大的冲击。
       
    除禽流感忧虑外，最新的数据证实国内外大豆供应渐趋宽松，也让豆
粕和油籽价格承压。
    
    美国农业部(USDA)上周五公布月度供需报告，将美国2013年大豆最终
产量预测值上调至32.89亿蒲式耳的历史第三高水平。报告还上调了南美
大豆的产量估值，并预计2013/2014年度全球油籽产量达创纪录的5.059亿
吨，较上月预测增加360万吨。
    
    浏览USDA报告中的美国及全球主要农作物信息，请点选： 
 
       
    上周的海关统计亦显示，中国12月大豆进口740万吨，为月度最高进
口量，2013年进口亦达到6,338万吨的纪录水平，较上年增长8.6%。 

    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1403    51,690      0.94      199,382 
         黄金(au)      1406    247.45      1.43      160,758 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,462     -0.26    1,291,692 
         橡胶 (ru)     1405    16,340     -3.06      229,552 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,288     -0.84    1,680,652 
         豆油 (y)      1405     6,626     -0.54      782,556 
         焦炭 (j)      1405     1,372     -0.22      224,856 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,559      0.44      706,076 
         棉花 (cf)     1405    19,760      0.00       75,824 
 中金所  沪深300(if)   1401   2,204.4     -0.42       80,680 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
    

 (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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