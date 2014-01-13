重发-中国期市：豆粕跌穿3,300元关口，禽流感病例增多期价“打冷颤”

(重发以删除标题多余文字) 路透上海1月13日 - 中国部分地区人感染禽流感病例增多，也让期市 豆粕等饲料品种打起了冷颤。大连豆粕期货周一收盘跌穿3,300元关口， 在国内外供应宽松等利空因素的叠加作用下，短线料进一步走弱。 豆粕主力1405合约 收跌0.84%，至每吨3,288元。远月1409合 约 盘中一度创下3,123元的近两个月新低。 新华社等媒体报道，过去一周浙江等地又新增多例人感染H7N9禽流感 病例，这令市场担心，主要用于禽类饲料的豆粕需求，或随养殖户补栏意 愿的降低而减少。 “禽流感的影响已开始反映到鸡蛋和禽肉价格上，但对于上游的豆粕 需求还有一个逐步传导过程，目前主要还是在心理层面。”粮油饲料网站 --天下粮仓首席豆粕分析师李丽凤表示。 受禽流感因素影响，大商所鸡蛋期货 过去一个月累计下跌近 8%，周一收报3,826元/500千克。 李丽凤指出，供应春节假期市场的畜禽大多已出栏，而针对节后补栏 的备货即将展开，如果禽流感疫情进一步扩散，就会对集中备货需求带来 较大的冲击。 除禽流感忧虑外，最新的数据证实国内外大豆供应渐趋宽松，也让豆 粕和油籽价格承压。 美国农业部(USDA)上周五公布月度供需报告，将美国2013年大豆最终 产量预测值上调至32.89亿蒲式耳的历史第三高水平。报告还上调了南美 大豆的产量估值，并预计2013/2014年度全球油籽产量达创纪录的5.059亿 吨，较上月预测增加360万吨。 浏览USDA报告中的美国及全球主要农作物信息，请点选： 上周的海关统计亦显示，中国12月大豆进口740万吨，为月度最高进 口量，2013年进口亦达到6,338万吨的纪录水平，较上年增长8.6%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,690 0.94 199,382 黄金(au) 1406 247.45 1.43 160,758 螺纹钢 (rb) 1405 3,462 -0.26 1,291,692 橡胶 (ru) 1405 16,340 -3.06 229,552 大商所 豆粕 (m) 1405 3,288 -0.84 1,680,652 豆油 (y) 1405 6,626 -0.54 782,556 焦炭 (j) 1405 1,372 -0.22 224,856 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,559 0.44 706,076 棉花 (cf) 1405 19,760 0.00 75,824 中金所 沪深300(if) 1401 2,204.4 -0.42 80,680 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)