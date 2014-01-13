《汇市简讯》欧洲盘初：美元仍然走势艰难

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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* 澳元/美元涨0.39%，美元/日圆跌0.69%，欧元/日圆下滑0.44%，欧元/美元持平
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.6%，印尼股市上涨2.8%，泰国股市下滑0.3%，美元/泰铢上扬0.15%，日本金融市场休市
* 印尼实施矿石出口禁令，全球镍矿商股票应声上扬；印尼将对精矿实行累进出口税
* 泰国示威者实施“封锁”曼谷行动，以逼英拉下台
* 苏格兰将于9月进行独立公投，英国政府将于周一提出分摊债务要求
* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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