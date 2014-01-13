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市场报道 | 2014年 1月 13日 星期一 15:29 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元仍然走势艰难

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* 澳元/美元涨0.39%，美元/日圆跌0.69%，欧元/日圆下滑0.44%，欧元/美元持平

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.6%，印尼股市上涨2.8%，泰国股市下滑0.3%，美元/泰铢上扬0.15%，日本金融市场休市

* 印尼实施矿石出口禁令，全球镍矿商股票应声上扬；印尼将对精矿实行累进出口税

* 泰国示威者实施“封锁”曼谷行动，以逼英拉下台

* 苏格兰将于9月进行独立公投，英国政府将于周一提出分摊债务要求

* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)

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