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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 16:41 BJT

台湾央行：共发行6,307亿台币存单，存单发行余额增102.8亿

路透台北1月13日 - 台湾央行周一公布，共发行6,307亿台币存单，相较存单到期6,204.2亿台币，存单发行余额增102.8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,126

91天期 0.93 69

182天期 1.05 12

两年期 0.757 100

注：两年期存单利率为加权平均得标利率

央行上日共发行986亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,063.5亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为负634亿台币，至周日累计超额准备为负841亿，加计前期1%的超额准备为116亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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