台湾央行：共发行6,307亿台币存单，存单发行余额增102.8亿

路透台北1月13日 - 台湾央行周一公布，共发行6,307亿台币存单，相较存单到期6,204.2亿台币，存单发行余额增102.8亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,126

91天期 0.93 69

182天期 1.05 12

两年期 0.757 100

注：两年期存单利率为加权平均得标利率

央行上日共发行986亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,063.5亿台币。