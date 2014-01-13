台湾央行：共发行6,307亿台币存单，存单发行余额增102.8亿

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透台北1月13日 - 台湾央行周一公布，共发行6,307亿台币存单，相较存单到期6,204.2亿台币，存单发行余额增102.8亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 6,126
91天期 0.93 69
182天期 1.05 12
两年期 0.757 100
注：两年期存单利率为加权平均得标利率
央行上日共发行986亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,063.5亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为负634亿台币，至周日累计超额准备为负841亿，加计前期1%的超额准备为116亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1
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