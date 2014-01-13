中港个股：建设银行副行长赵欢将出任光大银行行长--消息

美国各类经济指标总览--2017/4/27
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
路透香港/北京1月13日 - 三位消息人士周一透露，市值计全球第二大银行--中国建设银行 副行长赵欢已获批准，将出任光大银行 行长，而光大银行现任行长郭友可能将调至建行任监事长。
消息人士并表示，中国银监会法规部主任黄毅有望接任建行副行长一职。
“赵欢任光大新行长的事儿今天上午已经宣布了。老行长郭友可能会到建行任监事长，年后(春节后)正式到任。”一位了解情况的人士说。
另一位银行内部人士介绍，赵欢在建行时主管金融市场部，对银行流动性管理、债券投资等业务有着丰富的经验。
路透目前正在联络光大、建行有关部门，尚未获得直接回复。
光大银行于2013年12月刚刚完成H股IPO(首次公开发行)，成为去年香港集资额最大的募股项目。但挂牌首日即弃守招股价，国内资金面紧张的忧虑影响市场对这家中型银行的看法审慎。（完） (发稿 路透中文部)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1