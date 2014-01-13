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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 16:27 BJT

中港个股：建设银行副行长赵欢将出任光大银行行长--消息

路透香港/北京1月13日 - 三位消息人士周一透露，市值计全球第二大银行--中国建设银行 副行长赵欢已获批准，将出任光大银行 行长，而光大银行现任行长郭友可能将调至建行任监事长。

消息人士并表示，中国银监会法规部主任黄毅有望接任建行副行长一职。

“赵欢任光大新行长的事儿今天上午已经宣布了。老行长郭友可能会到建行任监事长，年后(春节后)正式到任。”一位了解情况的人士说。

另一位银行内部人士介绍，赵欢在建行时主管金融市场部，对银行流动性管理、债券投资等业务有着丰富的经验。

路透目前正在联络光大、建行有关部门，尚未获得直接回复。

光大银行于2013年12月刚刚完成H股IPO(首次公开发行)，成为去年香港集资额最大的募股项目。但挂牌首日即弃守招股价，国内资金面紧张的忧虑影响市场对这家中型银行的看法审慎。（完） (发稿 路透中文部)
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