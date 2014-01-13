版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 16:23 BJT

香港股市：恒指收升0.2%，电能实业下滑

路透香港1月13日 - 香港股市周一开局疲软，中资电脑制造商联想的强势抵消了本地电业巨头电能实业的跌势。

香港股市也受累于大陆股市低迷。此前证监会暂停五家公司首次公开招股(IPO)，在周日表示将加强新上市公司的监管，但无助于提振投资者人气。

恒生指数 收高0.2%至22,888.76点，恒生国企指数 微涨0.2%。

电能实业 下挫1.4%。该公司此前宣布大幅缩减其香港电力业务分拆上市的规模。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐