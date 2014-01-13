香港股市：恒指收升0.2%，电能实业下滑

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透香港1月13日 - 香港股市周一开局疲软，中资电脑制造商联想的强势抵消了本地电业巨头电能实业的跌势。
香港股市也受累于大陆股市低迷。此前证监会暂停五家公司首次公开招股(IPO)，在周日表示将加强新上市公司的监管，但无助于提振投资者人气。
恒生指数 收高0.2%至22,888.76点，恒生国企指数 微涨0.2%。
电能实业 下挫1.4%。该公司此前宣布大幅缩减其香港电力业务分拆上市的规模。(完)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选