台湾已公布经济指标--2014/1/14

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 -0.12% +0.61% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.15% 4.17% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.33% 0.67% 2/6 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,168.11 4,155.59 2/6 -- 商品出口(y/y) 12月 -1.9% 0.0% 2/10 -- 商品进口(y/y) 12月 +10.1 -0.5% 2/10 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.05% +5.99% 1/24 -- 外销订单(y/y) 11月 +0.8% +3.2% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r 1/29 -- 值 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)