台湾经济指标预测--1月14日至2月20日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *1月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +0.8% 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 4.15% 1/23 1600 工业生产 12月 -- -0.12% 1/24 1610 M2年增率 12月 -- +6.05% *1月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/29 0830 GDP年增率 第四季 -- +1.66% (概估值 ) *2月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1610 外汇存底 1月底 -- 4,168.11亿美元 2/6 0830 消费者物价 1月 -- +0.33% 指数(CPI) *2月10日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/10 1600 出口 1月 -- -1.9% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)