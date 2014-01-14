《热点聚焦》IPO重启失利或是中国推进全方位改革的一面镜子

* 2014年开年备受瞩目的IPO重启改革开局不利

* 意欲抑制“三高”的密集发行事与愿违

* 改革不配套难逃失败宿命

* 落实三中全会改革面临同样难题

* 谨防技术官僚借改革之名阻碍改革推进

* 尽快落实中央改革领导小组人选，推进改革只能自上而下

作者 沈燕

路透北京1月14日 - 中国IPO重启遇阻提供了哪些启示？请中国监管层实实在在地放权，并防止陷入权利一下放就乱，继而为技术官僚再收紧权力提供理由。

停发逾一年多的新股IPO改革在2014年伊始率先登场，不过意欲抑制“三高”的所谓市场化发行却事与愿违，折戟的背后难掩改革不配套硬伤。

面对进入深水区的诸多领域改革，包括金融，财税，资本市场等专业性强的领域，中国在推进改革时不仅需要自上而下，超脱于部门利益之外的中央改革领导小组，更需要谨防技术官僚借改革之名阻碍改革推进。

“改革的核心是什么？就是放权，而且是核心权利的下放。”北京一位不愿具名的大型证券业高层就称，“IPO就是一个最好的例子，因为资本市场是一个典型的利益市场，改革不是要市场化吗？那就出台一个半生不熟的方案。结果就是现在这个样子。”

中国近期推出市场化方向的新股发行改革措施后重启IPO，但上周五风云突变，江苏奥赛康药业于网上申购前夕暂缓发行。究其原因，老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，超高募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。

其后证监会表态新股发行市场化不代表放任自流，并于周日晚再推出加强新股发行监管的新规定，将对询价、路演过程进行抽查，发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的，中止其发行。

本周一五家深交所新股公告称，根据证监会最新的加强新股发行监管的措施的精神，暂缓新股发行或推迟刊登发行公告，此前预计的发行时间表也将调整。

瑞银中国研究副主管兼首席策略分析师陈李在周一举行的瑞银大中华研讨会上表示，这轮新股改革对于现在抑制“三高”没有任何帮助，并预计新股频发会在今年3月份对创业板形成巨大压力。

**中国股市一地鸡毛**

尽管中国2013年的宏观数据尚未出炉，但从已公布的外贸，物价等数据看，实现年初GDP增长7.5%的目标已成定局，中国经济增速依旧在全世界排名靠前。与此同时，中国股市也同样排名在全世界表现最差的榜单前列，一地鸡毛的股市也让借资本市场增加财产性收入的中国人梦碎。

“纵观中国资本市场的历史，每一次的IPO重启都是一个制造资本市场富翁的机会，这次也不例外，因此发行询价中有那么高的市盈率也就不足为奇。”一位从事投行业务多年的券商人士称，“这本身就是一种不正常的现象，当大股东都想着从股市套现走人，这样的市场让投资人怎么可能有信心呢？”

发行市盈率高达67倍的奥赛康，原计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。主承销商中金公司承销费约3亿元。

前述投行人士指出，此次的新股发行改革本意是通过新股发行改革方式，以及批量发行来抑制新股三高现象，虽然市场化改革大方向对，但问题出在改革方案的不配套，忽视了资本市场上共同利益勾结后产生的能量及对市场的影响。

中国A股市场暂停逾一年的新股发行，于2013年最后一天重新开闸。短短数日逾30家公司启动招股程序。尽管有保险资金获准投资投资创业板和蓝筹股，意为股市输血的政策利多，但沪综指 一路下探，2,000点整数关岌岌可危。

该位人士就建议，鉴于目前状况下市场各利益体很容易结成同盟，一方面是要加大对市场操纵行为的查处，另一方面更要在制度设计上尽快完善和推进从审核到注册制的实质改革。“尤其要防止改革被技术官僚绑架，中国很多专业领域都如此。”

**IPO对其它领域改革的借鉴**

虽然任何改革都不可能一蹴而就，但此次IPO改革对正进入深水区的中国其它领域仍提供很多可借鉴之处。包括建立超脱于利益集团之外的改革领导小组、以及改革小组负责人应是脱离其相关利益部门的人选。

“这也就不难理解为何中央改革领导小组的组长要由国家主席担当。”一位不具名的官方人士称，眼下诸多领域都有各自的利益集团，如果让这些部门自己设立改革小组改自己，结果可能就是改革的倒退。

“这也是改革为何那么难推进的原因之一，从这个角度看，尽快明确中央改革领导小组人选就显的很迫切。”上述人士称。

举世瞩目的三中全会改革《决定》全文2万多字，涵盖60个具体任务，而其中55条是重大改革任务。2013年中央经济工作会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调。

中国国家主席习近平担任全面深化改革领导小组组长，小组主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等。但副组长及其它人选尚未明确。

在推进庞大的改革计划时，防止专业领域的改革被一些技术官僚借改革名义绑架也是中国下一步全面推进金融，财税等诸多专业领域改革的难点之一。