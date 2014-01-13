更新版-CNH动态：中间价鼓舞多头情绪，离岸汇价再获创新高动力

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路透香港1月13日 - 受到人民币中间价连续高开以及中国央行似乎对境内市场放手激励，香港人民币即期汇价 周一再获创新高的动力，即期汇价突破6.03水平至历史高点记录6.0270。市场估计此波人民币买盘尚未释放完毕。
市场人士指出，继上周五美元/人民币中间价下走百点子后，今日境内人民币汇价似乎没有了央行的束缚，快速升值，令离岸市场看多情绪更加火热，一早即破关往上。
“今天美元/人民币卖盘可以说是一面倒，有些进口商买美元，但不足以抵挡一波波客户卖美元。”一外资银行人士说。
另一中资行交易员则指出，上周五人民币中间价高开百余点子时，离岸市场反应还算温和，但今日央行在境内市场＂撤防＂，大大鼓舞作多人民币的意愿。
数位交易员表示，离岸市场没有中国央行干预，将会更真实反映客盘流向，在市场一致预期人民币将进入＂五字头＂时代下，预料人民币升值脚步将呈＂大涨小回＂。
本地时间下午5:35时，离岸人民币 报6.0276，盘中区间在6.0270-6.0330，上日尾盘在6.0330；境内人民币 收升0.14%至历史收盘新高6.0434。
中间价 继上周五高开101点子后，今日再升0.1%至6.0950，再加上周五美国公布就业数据意外疲软，令人怀疑美联储缩减购债举措的步伐会有多快，促成今日境内外汇价双扬。
“主要还是在岸的即期破了6.05这个位置，加上周末美国12月就业岗位增幅为近三年来最低，离岸即期一口气破了6.03这个关键点位。”一香港银行交易员说。
不仅仅是人民币，亚洲货币今日亦因国际美元疲弱而一扫年初以来的疲态，美元兑日圆周一大跌至近一个月最低水准，澳元兑美元触及一个月高位0.9047美元。
本地时间下午5:45时，一年期远汇升水 报566/601，上日收在545；市场人士指出，来自选择权相关的避险美元买盘，持续对美元/人民币远汇形成支持。
同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.0992/6.1029，上交易日尾盘报6.1060。（完）
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(记者 李珊珊/赵红梅; 审校 张喜良)