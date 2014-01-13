路透基点：上海斯格威铂尔曼大酒店获得16亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海斯格威铂尔曼大酒店已从两家中资银行获得16亿元人民币(2.65亿美元)10年期融资。

中国工商银行上海分行是牵头行，承贷10亿元人民币。中国农业银行上海分行承贷6亿元人民币。

据消息人士称，该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%。

贷款资金将用于物业管理。

该融资案于12月25日签订。

上海斯格威铂尔曼大酒店是法国酒店业者雅高集团(Accor Group)的高端国际连锁品牌，位于上海卢湾区。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)