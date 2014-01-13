路透基点：上海斯格威铂尔曼大酒店获得16亿元人民币贷款--RLPC

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海斯格威铂尔曼大酒店已从两家中资银行获得16亿元人民币(2.65亿美元)10年期融资。
中国工商银行上海分行是牵头行，承贷10亿元人民币。中国农业银行上海分行承贷6亿元人民币。
据消息人士称，该贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%。
贷款资金将用于物业管理。
该融资案于12月25日签订。
上海斯格威铂尔曼大酒店是法国酒店业者雅高集团(Accor Group)的高端国际连锁品牌，位于上海卢湾区。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。