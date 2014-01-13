重温稿-《中国新债预测》农发行三期债利率料接近二级，三年品种配置价值更佳

* 招标品种：农发行2014年第1-3期债

* 期限及金额上限：3/5/7年各50亿元

* 招标时间：周二(14日)10:00-11:00

* 预测区间：5.60%-5.75%；5.72%-5.80%；5.75%-5.85%

* 预测均值：5.69%；5.76%；5.81%

* 受访人数: 8位（银行、券商）

路透上海1月13日 - 中国农业发展银行周二将招标发行三期固息债。路透调查显示，延续上周新债发行的旺势，明日新债仍会有不少配置需求关注，但现券自上周末开始已稍显疲态，可能会给新债市场带来些许谨慎情绪，料该三期债定位接近二级市场，其中三年品种配置价值更佳。

市场人士认为，尽管上周一级市场较为火热，但主要是因为发行量不大，在短期流动性充裕的情况下市场吸纳相对轻松；但本周新债供给规模有所提速，且随着春节长假临近，资金面预期料将趋于谨慎，市场对于新债的持续承接能力仍有待观察。

北京一券商分析师称，“应该还行吧，跟二级差不多，短期的会更好一些；国开明天在一块(招标)，会有点分(流)量，不过影响应该不会太大，两个收益率接近吧。”

华东一银行分析师指出，目前三、五、七年农发债中债估值均在历史高位，有一定的配置价值。而从期限利差来看，三年和五年利差为4个bp，低于历史均值23个bp，而五年和七年品种利差为5个bp，低于历史均值14个bp，因此三年期的品种可能更有配置价值。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，三、五和七年期品种最新收益率分别为5.7448%、5.7823%和5.8295%。

二级市场上，剩余期限2.91年的农发行固息债130433 最新报价对应收益率为5.70%；剩余期限4.68年的农发行固息债130421 最新成交对应收益率为5.7797%。

上周共有两期国债及三期国开行新债招标发行，总量仅为300亿元人民币，偏低的发行规模加之资金面宽松，招标结果均向好，特别是周三的一年期国债和周四的三年期国开债认购尤为踊跃。

明日新债具体条款如下：

第1期 第2期 第3期

--------------------------------------------------------------------------

招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标时间 1月14日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 1月17日 1月17日 1月20日

发行期 1月15日-1月17日 1月15日-1月17日 1月15日-1月20日

上市日 1月23日 1月23日 1月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%