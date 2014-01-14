更正-台湾货币市场：1月14日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(更正周二存单到期金额为〞4,210.5〞亿台币，非〞6,204.2〞亿)
路透台北1月14日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,210.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行财103-2期182天期国库券，金额250亿台币。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 2兆(万亿)2,825.05亿台币：(单位：亿台币)
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
1/28 1,600.75
1/29 31.00
--公债还本付息896.3725亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)