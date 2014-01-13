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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 16:19 BJT

中国个股：宝钢上调2月主要钢材售价，为连续第二个月提价

路透上海1月13日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 周一宣布，上调2月主要钢材售价，为该公司连续第二个月上调价格。

宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布的调价通知称，热轧产品价格上调80元/吨；普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调120元/吨。

宝钢上月表示，上调今年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。 (完)

欲浏览调价通知原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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