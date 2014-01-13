中国个股：宝钢上调2月主要钢材售价，为连续第二个月提价

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透上海1月13日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 周一宣布，上调2月主要钢材售价，为该公司连续第二个月上调价格。
宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布的调价通知称，热轧产品价格上调80元/吨；普冷产品中，CQ级软钢产品及非汽车品种钢上调120元/吨。
宝钢上月表示，上调今年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。 (完)
欲浏览调价通知原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1
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