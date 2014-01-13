《汇市简讯》英镑兑美元走坚，有报导预估英国今年GDP成长率4%

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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* 在1.6510/20挂有英镑/美元的卖单，帮助限制了英镑涨势。上周五公布的美国12月非农就业数据大幅逊于预估，引发美元走低。
* 1.6518为周五高点，1.6457是之后回撤所触及的低点。今日亚洲盘交投区间在1.6475-1.6508。
* 星期日泰晤士报称，英国今年经济增长率可能达到4%
* 英国国家经济社会研究院(NIESR)估计英国2013年经济增速为1.9%。
* 英国2013年第四季的GDP初值将于1月28日发布，CPI报告在周二公布。
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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