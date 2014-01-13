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市场报道 | 2014年 1月 13日 星期一 16:13 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元走坚，有报导预估英国今年GDP成长率4%

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* 在1.6510/20挂有英镑/美元的卖单，帮助限制了英镑涨势。上周五公布的美国12月非农就业数据大幅逊于预估，引发美元走低。

* 1.6518为周五高点，1.6457是之后回撤所触及的低点。今日亚洲盘交投区间在1.6475-1.6508。

* 星期日泰晤士报称，英国今年经济增长率可能达到4%

* 英国国家经济社会研究院(NIESR)估计英国2013年经济增速为1.9%。

* 英国2013年第四季的GDP初值将于1月28日发布，CPI报告在周二公布。

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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