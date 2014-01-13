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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 16:18 BJT

汽车产业：宝马汽车2013年销量达到纪录水平，公司酝酿今年再创新高

路透法兰克福1月13日 - 德国宝马汽车 12月销售增长2.9%，2013年销售总量因此提升至纪录水准。该公司还表示计划今年进一步提高销量。

宝马汽车周一表示，全年集团销售上扬6.4%至196万辆，受助于中国和美国需求。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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