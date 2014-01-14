新债招标：中国农发行三、五年债利率近预期，七年偏高--业内人士

路透上海1月14日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行上午招标的三年和五年期固息债中标利率分别为5.67%及5.78%，接近市场此前5.69%和5.76%的预测均值。

业内人士并透露，农发行同时招标的七年固息债中标利率5.90%，相比5.81%预测均值偏高。三期债的投标倍数分别为5.33、3.90和3.01倍。

今日新债的具体条款如下：

第1期 第2期 第3期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 1月17日 1月17日 1月20日

发行期 1月15日-1月17日 1月15日-1月17日 1月15日-1月20日

上市日 1月23日 1月23日 1月24日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%