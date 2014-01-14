新债招标：中国农发行三、五年债利率近预期，七年偏高--业内人士

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透上海1月14日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行上午招标的三年和五年期固息债中标利率分别为5.67%及5.78%，接近市场此前5.69%和5.76%的预测均值。
业内人士并透露，农发行同时招标的七年固息债中标利率5.90%，相比5.81%预测均值偏高。三期债的投标倍数分别为5.33、3.90和3.01倍。
今日新债的具体条款如下：
第1期 第2期 第3期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 1月17日 1月17日 1月20日
发行期 1月15日-1月17日 1月15日-1月17日 1月15日-1月20日
上市日 1月23日 1月23日 1月24日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)