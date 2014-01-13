路透基点：北京排水集团寻求80-90亿元人民币贷款--RLPC

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，北京排水集团正在寻求80-90亿元人民币贷款，用于在北京的一系列污水处理项目。
消息人士称，该集团已委托国家开发银行和北京银行分别提供融资。不过，贷款条件还没有最后确定。
北京排水集团是北京市政府批准成立的国有独资公司，以雨污水的收集、处理、回用和城市防汛保障为主营业务。(完) (编译 白云; 审校 石冠兰)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。