路透基点：北京排水集团寻求80-90亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，北京排水集团正在寻求80-90亿元人民币贷款，用于在北京的一系列污水处理项目。

消息人士称，该集团已委托国家开发银行和北京银行分别提供融资。不过，贷款条件还没有最后确定。

北京排水集团是北京市政府批准成立的国有独资公司，以雨污水的收集、处理、回用和城市防汛保障为主营业务。(完) (编译 白云; 审校 石冠兰)