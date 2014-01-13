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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 17:28 BJT

印尼金属：2016年下半年铜精矿出口税将升至60%

路透雅加达1月13日 - 印尼财长Chatib Basri周一表示，印尼将对铜精矿实施渐进式出口税，到2016年下半年将升至最高值60%。

“出口税的目的不是税收，而是巩固国内市场，”Chatib Basri指出。“短期内政策会造成打击，但2016-2017年我们将实现贸易顺差。”(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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