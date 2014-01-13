欧元债市：意大利公债收益率跌向八个月低点，稍晚将进行标债

借款方也受惠于即将有大批债券及票息偿付日到期。德国、法国及爱尔兰本周到期偿付规模超过500亿欧元，预计这些资金将会再投资于欧元区公债市场。

根据巴克莱数据，这是2008年以后历年的一月份中，首度出现欧元区债券及票息偿付规模超过债券供应规模。

不过分析师认为，经济增长预期是二线国家地区市场的主要支撑。

意大利10年期公债收益率 最新下跌1.6个基点至3.90%，仅略高于上周触及的八个月低点3.84%。其他欧元区公债收益率为持平或略微下滑。

德国10年期公债收益率 持平在1.85%。(完)

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