欧元债市：意大利公债收益率跌向八个月低点，稍晚将进行标债

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
借款方也受惠于即将有大批债券及票息偿付日到期。德国、法国及爱尔兰本周到期偿付规模超过500亿欧元，预计这些资金将会再投资于欧元区公债市场。
根据巴克莱数据，这是2008年以后历年的一月份中，首度出现欧元区债券及票息偿付规模超过债券供应规模。
不过分析师认为，经济增长预期是二线国家地区市场的主要支撑。
意大利10年期公债收益率 最新下跌1.6个基点至3.90%，仅略高于上周触及的八个月低点3.84%。其他欧元区公债收益率为持平或略微下滑。
德国10年期公债收益率 持平在1.85%。(完)
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(编译 李婷仪 审校 白云)
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