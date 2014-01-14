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亚洲 | 2014年 1月 14日 星期二 17:20 BJT

台湾债市：103/2期五年公债中，证券业卖超10亿

路透台北1月14日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/02 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     14.00     10.00        +4.00
     票券业      6.50      0.50        +6.00
     证券业      7.00     17.00       -10.00
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