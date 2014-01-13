《中国新债预测》国开行福娃债收益率料低于二级，中短期品种更受青睐

* 招标品种: 国开行第1-3期增发债和第四、五期

* 期限及金额上限：1/3/5年60亿元、7/10年30亿元

* 招标时间: 周二(14日) 1/3/5年：14:30-15:30

* 7/10年：14:30-16:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 4.95%-5.40%、5.65%-5.75%、5.73%-5.84%、5.76%-5.88%、5.80%-5.92%

* 预测均值: 5.11%、5.71%、5.78%、5.82%、5.85%

路透北京1月13日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，短期资金供给较为充裕，开年后投资需求亦有所浮现，预计明日新债中标收益率低于二级，五年以内中短期表现更明显一些；然本周发行量渐增，料不会走低太多。

市场人士指出，一年期品种定价，机构间存在一定的分歧，但可见海外客盘和基金的需求，倾向于其中标利率存进一步走低的可能性。

“总有人不得不拿（新债），资金还好，没啥问题，有的都是心理问题，”上海一银行交易员称，“短端需求还可以，有基金在补这类品种。这种债，要拿的就不计成本地拿，不想拿的看都不看一眼。”

华东地区一银行交易员亦表示，从近期二级市场表现来看，海外客盘很青睐中短期利率债，今天一年政金债二级市场收益率下行幅度亦大。从其自身的角度看，更青睐三年和五年品种，因“收益不低，期限不长”。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.4441%、5.7760%、5.8307%、5.8450%和5.8711%。 剩余期限约0.78年的13国开43券 最新成交对应收益率在4.94%，上周五末笔为5.50%。

银行间市场主要回购加权利率 周一变化不大。隔夜及七天以下期限的短期资金供给仍颇为充裕，但21天期等可跨年的品种难脱“供不应求”局面。

此外，农发行周二上午亦将发行三期固息债。路透调查显示，延续上周新债发行的旺势，明日新债仍会有不少配置需求关注，但现券自上周末开始已稍显疲态，可能会给新债市场带来些许谨慎情绪，料该三期债定位接近二级市场，其中三年品种配置价值更佳。

国开行新债具体发行条款如下：

第一、二、三期增发债和第四、五期

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发行上限 1/3/5年各为60亿元、7/10年各为30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月14日14:30-15:30

7/10年：1月14日14:30-16:10

招标方式 7年多重价格(美国式)招标；1/3/5/10年单一利率/价格(荷兰式)招标

缴款日 1月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月16日-1月20日

上市日 1年：1月22日

3/5/7/10年：1月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完)