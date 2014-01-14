《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月14日

*工商时报：

--受惠日圆贬值与去年下半年新车热卖，车业双雄裕日车 、和泰车 2013年营业利益大进补，员工年终奖金薪情佳，估计均上看九个月惊人水准，有望改写两家公司年终奖金新高纪录。

--2013年金融业可说是获利丰收的一年，因此今年不只公股单位带头加薪，民营金控像中信金 、国泰金 也都有加薪计划，而中小型银行也都有3%的加薪幅度可期，至于基金业者今年也可望加薪。

*经济日报：

--大陆宝钢 调高2月盘价，预定本月16日开出的中钢 3月钢铁报价涨势确立，中钢四号高炉2月6日完成岁修加入运作，台湾六座高炉、年产1,500万公吨全能运转，为中钢成立40余年来，第一次全能量产。

--财政部长张盛表示，兆丰金 提出亚洲区域银行评估指标，主要包括放款市占率达12%等面向，他并认为还须补足寿险及消金产品线，时效也很重要，国内部分可以一年规划、三年完成，也不排除公股和民营并的选项。

--国家通讯传播委员会（NCC）今日将首度召开汇流法修法公开说明会，业界预期，有线电视的网路是否纳入〞最后一哩〞，牵动中华电信 〞最后一哩〞是否分开或开放，将引发中华电信与其他电信、有线电视业者等攻防战。

--陆客来台自由行去年人数突破50万人次，较2012年成长两倍多，台湾将于春节过后与对岸协商，希望增加来台自由行城市及每天来台人数，预计从3,000人增至4,000人，最快今年上半年成行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。