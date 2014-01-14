《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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*工商时报：
--受惠日圆贬值与去年下半年新车热卖，车业双雄裕日车 、和泰车 2013年营业利益大进补，员工年终奖金薪情佳，估计均上看九个月惊人水准，有望改写两家公司年终奖金新高纪录。
--2013年金融业可说是获利丰收的一年，因此今年不只公股单位带头加薪，民营金控像中信金 、国泰金 也都有加薪计划，而中小型银行也都有3%的加薪幅度可期，至于基金业者今年也可望加薪。
*经济日报：
--大陆宝钢 调高2月盘价，预定本月16日开出的中钢 3月钢铁报价涨势确立，中钢四号高炉2月6日完成岁修加入运作，台湾六座高炉、年产1,500万公吨全能运转，为中钢成立40余年来，第一次全能量产。
--财政部长张盛表示，兆丰金 提出亚洲区域银行评估指标，主要包括放款市占率达12%等面向，他并认为还须补足寿险及消金产品线，时效也很重要，国内部分可以一年规划、三年完成，也不排除公股和民营并的选项。
--国家通讯传播委员会（NCC）今日将首度召开汇流法修法公开说明会，业界预期，有线电视的网路是否纳入〞最后一哩〞，牵动中华电信 〞最后一哩〞是否分开或开放，将引发中华电信与其他电信、有线电视业者等攻防战。
--陆客来台自由行去年人数突破50万人次，较2012年成长两倍多，台湾将于春节过后与对岸协商，希望增加来台自由行城市及每天来台人数，预计从3,000人增至4,000人，最快今年上半年成行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)