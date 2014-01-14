重温稿-台湾货币市场： 进入领新钞密集期银行周转金偏低，关注交割的紧缩因素

* 整体银行负数进一步扩大

* 周转金偏低，债券附买回市场出现资金缺口

* 本周有国库券和公债标售的紧缩因素

* 短票利率稳于低位，票券商积极安排跨年资金

记者 高洁如

路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。本周起多家大型银行向台银领回较大笔现钞，为了因应这个因素，上周五的银行准备数字已负数进一步扩大，避免提存期底出现过大的积数累积。

根据路透访查，部分尚未大额领新钞的大型公营银行上周五开出百亿左右不小的负数，且央行也相对积极地收受短期游资，使得上周五的银行累积负数进一步扩大至约600余亿。此外，由于近期银行间纷纷压低周转金的水位，今日在公债附买回市场也出现资金需求。

〞这周又是公债、又是国库券的标售，看看需求会不会高一点。〞一位大型银行业资金调度人士表示。

今日午间央行将标售250亿台币的182天期国库券；周二和周三各有两年期和五年期公债标售，金额各350亿台币和400亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同。今日区间在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦与上日相同。

**票券商安排跨年资金**

短票市场方面，交易人士指出，银行领现钞的因素令资金配置的压力上升，而票券商也尽量安排跨农历年后的资金，目前看来这个进度尚且顺利，资金不致太过紧张。

30天以内的短票利率主要成交在0.60-0.63%，0.63%的成交略少。这与上日大致相似。不过短天期的年内短票利率有跌破0.60%的倾向，值得观察。

台湾央行周一共发行6,307亿台币存单，相较存单到期6,204.2亿台币，存单发行余额增102.8亿。

本周存单到期总额为1兆7,054.7亿台币，存单到期情况分别为：周二4,210.5亿台币、周三1,724亿台币、周四3,969亿台币以及周五947亿台币。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负799亿台币，累计超额准备为负1,640亿，加计前期1%的超额准备为负683亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。受近期企业多趁尾牙发放年终奖金影响，投信资金分配略有不均；惟寿险与银行资金宽裕，且券源相对不足，令利率仍持稳在既有水准。

一票券商交易员表示，部分投信客户上周五即陆续出现赎回，今早也有听闻相关讯息，不过来要券的也不在少数。虽然投信资金分配不均，但对调度没有产生影响。

另一证券商交易员则称，今日RP以到期续做为主，感觉市场资金不似上周宽裕，可能与企业为了在尾牙(农历的12月16日)前后发放年终奖金，将资金抽离货币市场有关。

他们认为，本周除周五要交割两年期公债350亿台币以及台化 1326.TW 100亿台币公司债外，没有特别的紧缩因素，因此资金还是偏向宽松。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持平于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。