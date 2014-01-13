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货币新闻 | 2014年 1月 13日 星期一 18:46 BJT

印尼金属：政府自2017年起全面禁止精矿出口

印尼矿业部煤炭与矿产局长Sukhyar表示，尽管有相关出口禁令，不过铜含量15%的铜精矿仍允许出口。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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