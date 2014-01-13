《交易视点》中国资金面相对宽松局面难以延续--中信证券

路透北京1月13日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，春节现金走款、财政存款上缴以及新股发行的多重冲击，资金面相对宽松的局面难以延续。

再度趋紧的资金面以及货币政策中性偏紧的态度限制了收益率下行的空间，短期内市场恐将延续弱势震荡的行情，建议交易型机构谨慎观望；对配置型机构而言，配置的时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好的配置价值。

**高基数导致出口减速**

12 月份出口同比增速从12.8%回落至4.3%，基本符合我们和市场的预期；出口季调后的环比折年率较11 月份回升，表明出口改善势头仍在延续，出口同比减速主要还是受上年同期的高基数影响。

前瞻地看，受人民币大幅升值以及发达国家制造业回流等不利因素影响，中国的出口增速难以大幅提升。

然而，由于美国和欧盟经济有了实质性的复苏，OECD综合领先指数显示全球经济有加速回暖的迹象，我们预计2014 年一季度出口增速将达到11%附近。

**通胀弱于市场预期**

12月份CPI同比较11月份下滑0.5个百分点至2.5%，基本符合我们的预期。受生猪存栏量处于高位以及暖冬因素影响，肉类价格上涨逊于往年同期，鲜菜类价格更是反季节性下跌1.5%，共同导致食品价格明显弱于季节性；

暖冬因素同样导致衣着价格走势低于历史同期水平，而交通通讯和文娱价格超季节性上涨与之相抵消，非食品价格涨幅与季节性基本持平。

前瞻地看，随着气温下降以及春节的来临，食品价格有望加速上涨，但相对领先的生猪价格仍然处于下跌区间，农产品价格上涨乏力， 食品价格没有超季节性回升的迹象，预计1月份CPI将维持在2.5%附近。

**市场研判和投资策略**

从基本面看，经济短期内趋于弱化，通胀抬升的压力大幅下降，这与持续收紧的货币政策有密切关系。

无论从中央经济工作会议释放的政策信号，还是从传得沸沸扬扬的107号文，可以判断金融机构降杠杆的基调仍将延续，央行中性偏紧的货币政策暂难转向，然而仍需密切关注央行的态度，毕竟基本面降低了货币政策边际收紧的空间和必要性。

从流动性看，春节现金走款、财政存款上缴以及新股发行的多重冲击，资金面相对宽松的局面难以延续。

整体来看，基本面提升了债券市场的安全边际，但货币政策中性偏紧的态度以及再度趋紧的资金面仍限制了收益率下行的空间，短期内市场恐将延续弱势震荡的行情，建议交易型机构谨慎观望；

对配置型机构而言，配置的时间窗口基本形成，目前3-5年金融债具备较好的配置价值，建议继续关注。(完)