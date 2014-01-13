《交易视点》中国投资者可关注交易所高收益债投资机会--中信证券

路透北京1月13日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，近来交易所低等级债券收益率上行明显，但由于信用风险恶化而导致券种收益率大幅上行的可能性不大。因此，投资者可以关注低等级高收益债券在冲击过后的交易及投资机会。

**短融有配置价值**

在央行公开市场操作及财政存款投放等因素的支撑下，资金市场基本平稳度过年末时点，期间资金利率虽然有一定程度上升，但并未出现如去年6月份的极端波动。进入1月份后，资金面的缓解推动了短端收益率的明显下行。

从未来趋势看，临近春节时点，资金面仍然有一定不确定性，春节期间现金投放的阶段性大幅增加以及1月份财政存款的季节性上升仍然将对市场形成一定压力，而新股发行密集释放同样将冻结相当规模的资金，对资金面同样可能会有阶段性冲击。

当然央行的公开市场操作仍然将成为市场维稳的关键因素，因而资金利率可能维持在偏高水平震荡的走势，对于短融产品来说，考虑到较高的绝对收益率水平，仍然具有一定配置价值。

**基本面如有超预期下行，或带来一定市场行情**

由于上周中票市场表现强于政策性金融债等利率产品，信用利差较前一周有所收窄，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差下降至45-50BP的水平。

对于市场的未来趋势，一方面，资金面的走势依然是重要的影响因素，虽然月初以来资金市场趋于缓解，但未来仍然面临一定的利空因素，在市场深度不够的情形下，需要关注资金面可能的波动及其带来的负面影响。

另一方面，新的一年持续的债券供给可能仍然给市场带来一定压力，因此短期内市场收益率可能维持高位震荡的走势。

但是从中长期看，较高融资成本对于实体经济的影响可能将逐渐显现，而从通胀水平看，四季度以来通胀环比压力已经有一定程度缓解，而传闻中对影子银行的治理同样可能对基本面形成一定负面影响。

因此对于基本面的未来趋势需要持续关注，如果有超预期下行，可能带来一定的市场行情。

**低等级高收益债存交易及投资机会**

对于交易所市场，上周资金面同样趋于宽松，导致高等级债券收益率有所下调，但低等级债券收益率上行明显。

从公开市场信息来看，并未发现超出市场预期的重大不利业绩变化，即便是11华锐13 年度亏损、14年暂停上市也基本上符合预期，11南钢债三季度业绩较二季度有所好转、甚至存在扭亏的可能，09银基债公司发布了盈利预增的公告，所以由于信用风险恶化而导致券种收益率大幅上行的可能性不大。

另一方面，需要关注IPO密集发行对于交易所资金面和交易所市场的直接冲击，投资者可以关注低等级高收益债券在冲击过后的交易及投资机会。

**个券点金**

上周共有43只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行额581亿元；

短融和超短融中，我们推荐14中铝CP001、14川交投CP001、14峰峰CP001、14丹东港CP001；

私募票据中，我们推荐14桂有色PPN001；企业债中，我们推荐13镇城投02。(完)