东南亚股市：印尼领涨区域股市，泰股反弹

路透曼谷1月13日 - 泰国股市周一跳涨2.2%至两周多以来最高，因一项延后2月2日大选的提议激起空头回补，不过成交量偏低，显示投资人仍谨慎看待曼谷紧张情势。
泰国股市 收报1,283.56点，是12月27日以来最高。上涨个股中，Airports of Thailand 大涨5.2%，Advanced Info Service 上涨4.8%，均由跌转升。
泰国总理英拉的助手周一表示，英拉已经邀请反政府抗议人士的领袖及各政治党派共商选举委员会的一项提议；该提议建议推后英拉呼吁的2月2日的提前选举日期。
东南亚股市气氛大致乐观，上周五公布的美国就业数据疲软，市场普遍预期美联储将长期维持低利率政策。
根据汤森路透数据，在表现领先的区域股市中，印尼股市 上涨3.2%，至将近八周最高，外资买超1.59亿美元。菲律宾股市 上涨1.7%，外资买超560万美元。
印尼股市周二将因假期休市。
HSBC Global Research第一季报告中调升马来西亚股市至加码，称其具防御特性及高股利收益，另外上调菲律宾股市至加码，因菲国经济基本面强劲。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.36 5.79 +1.52 -0.26 388.37
新加坡 3135.49 -8.38 -0.27 -1.01 3167.43
马来西亚 1834.97 8.36 +0.46 -1.71 1866.96
泰国 1283.56 28.11 +2.24 -1.17 1298.71
印尼 4390.77 135.80 +3.19 +2.73 4274.18
菲律宾 5940.67 97.79 +1.67 +0.86 5889.83
越南 521.11 2.17 +0.42 +3.27 504.63
(完)
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(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)