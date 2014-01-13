重温稿-《热点聚焦》中国银行业高管换位木马开转，市场化选拔十年一梦

* 又一轮银行高管调整拉开序幕

* 金融改革大背景下，启用新鲜血液打破固有利益和意识藩篱

* 中国银行业改革十年，仍未建立高管市场化选拔聘用机制

* 即将履新的中国银行家面临诸多挑战

作者 谢衡

路透香港/北京1月13日 - 在中国新一届政府上任将满一年之际，中国经济最重要领域之一的银行业，亦拉开了又一轮高管的调整序幕。

分析人士相信，在新一届政府锐意改革的大背景下，在银行业大胆启用新鲜血液，有利于打破固有利益和意识藩篱，有助于进一步切实推进金融改革。

但令人遗憾的是，中国银行业改革历经十年，至今未建立高管的市场化选拔聘用机制，仍停留在中组部任命的方式原地踏步。

数位消息人士周一表示，市值计全球第二大银行--中国建设银行 副行长赵欢，已获批出任光大银行 行长。中国银监会法规部主任黄毅则有望接任建行副行长一职，而光大银行现任行长郭友可能将调至建行任监事长。

这一轮后续的人事调整可能还包括，按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉退任，接任者之一可能为现任副行长陈四清；而中信银行 行长朱小黄将调至中信集团出任监事长一职，续任者或出自现任的一位副行长。

“现在新任的几位银行大员都是储备干部。中国金融业正是在风险积累的时刻，存在不破不立的可能。既要平稳过渡，又要酝酿改革。”一位银行业资深人士说。

另一位上市银行的金融市场部主管表示，在三中全会确定了改革的大框架之后，中国的银行迫切需要一些懂市场、明白如何应对利率市场化、知道怎么有效控制风险的专业型人才来掌舵，有效推动中国的金融改革。

中国过去一年已经拉开金融市场化改革大时代的序幕。展望2014年，官方自上而下的利率市场化推进速度未必达到市场预期，但市场自发的变革力量却会像滚雪球一样壮大。很可能是越来越多的银行将对自己痛下狠手，自己革自己的命。

而一位长期跟踪银行的资深分析人士则对这一轮人事调整的形式倍感失望，认为中资银行现代化的企业制度仍没有完全建立起来。

“已经过去十年了，金融业的干部选拔仍然是靠中组部。”他说。

他指出，从2003年启动金融业改革算起，可以说，已经过去十年了，但目前的金融业仍然是官僚体制和现代企业制度的结合吧，“这也从某种程度上说明，中国金融业改革仍任重道远。”

**新职位新挑战**

这一拨即将履新的中国银行家，在即将到来的马年恐怕难有马到成功的喜悦。因往昔高增长的岁月恰如一江春水向东流，不良核销压力与负债成本抬升，都可能令其所将赴任的银行，面临着利润增速大幅下降的压力。

一位银行内部人士介绍，赵欢在建行时主管金融市场部，对银行流动性管理、债券投资等业务有着丰富的经验。

“赵欢任光大新行长的事儿今天上午已经宣布了。老行长郭友可能会到建行任监事长，年后(春节后)正式到任。”一位了解情况的人士说。

建行的员工已于周一午后收到了赵欢发出的告别信，一位建行内部人士对赵欢的惜别颇为留恋。“（赵欢）熟悉银行各项业务，任副行长期间，分管部门最多，工作有策略有章法，是个想办法做成事情的人。精力充沛，谨慎果断！”他说。

光大银行于2013年12月刚刚完成H股IPO(首次公开发行)，成为去年香港集资额最大的募股项目。但挂牌首日即弃守招股价，国内资金面紧张的忧虑影响市场对这家中型银行的看法审慎。

光大银行的员工也对这位即将到任的新行长充满期待。该行的一位部门主管表示，未来光大银行如何紧跟利率市场化加速推进的步伐，如何在发展自己的特色业务与传统业务之间取得平衡；光大银行A+H上市后，资本充足率已经超过监管要求，未来如何在政策合规的背景下，在取得更高收益和有效控制平衡之间取得平衡，这些都是赵欢到任后将面临的挑战。

“当然，我们也希望光大银行职员的收入水平，能够伴随着业务的发展，有所提高。”这位部门主管说。

而李礼辉可能的接任者陈四清，亦被认为是一位改革意识强的学术型管理者。

“陈四清当年颇受时任中行董事长的刘明康的赏识，职位上升的很快。在（中行）广东分行时一度传言他要去接班广发行行长。在总行主管风险部的时候口碑也很好, 学术水平很高。”另一位银行业知情人士说。

中信银行2012年的净利润增幅仅有0.69%，令市场大跌眼镜，主要原因是朱小黄调任中信银行行长后，大幅提高了该行的拨备计提力度，致业绩承压。但对于后续者来说，则有较为稳固的经营基础。

分析师对2014年银行业绩增幅预测超过10%的，就已属乐观派，而就在三年前的2011年，银行业全行业净利润增速还高达36%，明显高于当年的名义国内生产总值（GDP）17.4%的增速和工业企业利润总额25.35%的增速，盈利水平达到了历史最高值。