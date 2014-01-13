德国经济：2013年GDP仅小幅成长--经济部月报

美国股市：开盘上扬，关注企业业绩
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透柏林1月13日 - 德国经济部周一在月报中称，德国2013年经济可能仅有些微成长，因冬季表现疲弱，但现在成长正在回温。
“德国经济在冬季月份表现疲软后，目前正在加速，”经济部声明稿称。
“经济表现...可能已在第四季进一步改善。不过，因下半年冬季表现疲软，2013年整体国内生产总值(GDP)将仅比前一年略高，”声明稿称。
德国统计机构将在周三公布2013年GDP数据。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透4月27日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月20日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 61.7 305.4 367.1 218.2 305.4 27,714.7 20,000.2 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 27.3 玉米 987.9 11.1 999.0 1,042.5 11.1 51,044.0 37,086.8 高粱 63.1 0.0 63.1
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