美国热股：监管者拟放宽银行新规，放眼于帮助经济成长

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透1月13日 - 全球银行业监管者周日同意放宽新银行规定中的杠杆比率环节，借此扶助经济成长。不过监管者在杠杆比例最终应定于哪个水平依然存在分歧。
花旗集团 周一盘初下跌0.44%，报54.45美元；摩根大通 小跌0.44%，报58.23美元；富国银行 跌0.28%，报45.81美元；美国银行 下跌0.12%，报16.75美元。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。