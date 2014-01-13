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市场报道 | 2014年 1月 13日 星期一 22:49 BJT

美国热股：监管者拟放宽银行新规，放眼于帮助经济成长

路透1月13日 - 全球银行业监管者周日同意放宽新银行规定中的杠杆比率环节，借此扶助经济成长。不过监管者在杠杆比例最终应定于哪个水平依然存在分歧。

花旗集团 周一盘初下跌0.44%，报54.45美元；摩根大通 小跌0.44%，报58.23美元；富国银行 跌0.28%，报45.81美元；美国银行 下跌0.12%，报16.75美元。(完)
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