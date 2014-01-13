美国数据：12月预算盈余为532亿美元，为史上最大12月盈余-财政部

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部周一公布，2013年12月预算盈余为有纪录以来最大12月盈余，受助于政府控制的房利美 和房贷美 支付的股息。

房利美和房贷美在2008年由政府接管，获得1,875亿美元的救助。这两家机构在12月向政府支付巨额股息，作为救助资金的回报。