美国数据：12月预算盈余为532亿美元，为史上最大12月盈余-财政部

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透华盛顿1月13日 - 美国财政部周一公布，2013年12月预算盈余为有纪录以来最大12月盈余，受助于政府控制的房利美 和房贷美 支付的股息。
房利美和房贷美在2008年由政府接管，获得1,875亿美元的救助。这两家机构在12月向政府支付巨额股息，作为救助资金的回报。
美国财政部周一表示，这些收入扶助政府在12月录得预算盈余532亿美元，分析师原本预期12月盈余仅为440亿美元。
根据救助条款，两房季度获利的大部分将归政府所有。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f