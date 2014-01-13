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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 03:27 BJT

美国数据：12月预算盈余为532亿美元，为史上最大12月盈余-财政部

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部周一公布，2013年12月预算盈余为有纪录以来最大12月盈余，受助于政府控制的房利美 和房贷美 支付的股息。

房利美和房贷美在2008年由政府接管，获得1,875亿美元的救助。这两家机构在12月向政府支付巨额股息，作为救助资金的回报。

美国财政部周一表示，这些收入扶助政府在12月录得预算盈余532亿美元，分析师原本预期12月盈余仅为440亿美元。

根据救助条款，两房季度获利的大部分将归政府所有。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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