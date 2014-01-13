表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.035%，投标倍数为4.26

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.035 价格 99.991153 高值得标比率 97.36% 投标倍数 4.26 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,696,900 总投标 119,410,816,900 竞争性投标得标 27,401,352,000 非竞争性投标得标 499,344,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/16 到期日 2014/04/17 CUSIP码 912796CH0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)