表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.71

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.030 投资 0.056 价格 99.972194 高值得标比率 69.36% 投标倍数 4.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,576,800 总投标 122,519,176,800 竞争性投标得标 25,109,616,000 非竞争性投标得标 414,960,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/16 到期日 2014/07/17 CUSIP码 912796DJ5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)