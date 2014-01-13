金属期市：期镍跳涨，因印尼矿石出口禁令正式生效

* 印尼未经加工的矿石出口禁令开始生效
* 暂缓执行铜精矿、铁矿石、铅和锌精矿出口禁令
* 印尼矿商Antam预计镍矿石今年产量锐减87%
路透伦敦1月13日 - 期镍周一攀升，触及两周高位，延续上周五近4%的涨势，因全球最大镍矿石出口国印尼正式开始实施矿石出口禁令。
LME三个月期镍 盘中攀升至12月30日以来最高14,216美元，收报每吨14,210美元，高于上周五收盘价13,860美元。
印尼周日停止所有矿石出口，以期提振国内精炼行业，但在周末的最后一刻调整中，该国允许铜、铁矿石、铅和锌精矿继续出口。
但镍矿石和铝土矿出口禁令不在暂缓实施范围内，使该国镍矿商面临强大的压力。
印尼国有矿商Perusahaan Perseroan Aneka Tambang (Antam) 预计，今年镍和铁矿石产量将骤降87%，因在政府禁令开始实施后，该公司限制产量。
另外，印尼周一表示，将对铜精矿实施累进出口税，到2016年下半年升至最高相当于出口额的60%，以增强本国的精炼能力。
印尼在最后一刻暂停执行铜精矿出口禁令，以及全球最大的铜消费国中国目前铜精矿库存充裕打压铜价。
三个月期铜 收报每吨7,329美元，上周五的最后买入价报7,300美元，脱离年内峰值7,460美元。铜价去年累计下跌约7%，今年下跌约1%。
三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,779美元，周五收报1,765美元。
三个月期铅 收报每吨2,166美元，周五收盘价为2,119美元。三个月期锌 从上周五的2,032美元上扬至2,060美元。三个月期锡 从上周五的21,875美元攀升至22,150美元。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)