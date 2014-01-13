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中国财经报道 | 2014年 1月 14日 星期二 07:08 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

(重发以补齐代码)

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 83.07 -2.65 -3.09 1838684

搜狐 74.23 -2.31 -3.02 576192

网易 78.39 -3.38 -4.13 505433

百度 171.00 -8.66 -4.82 4438362

亚信科技 11.98 +0.02 +0.13 310385

台湾

台湾积体电路 16.91 +0.01 +0.06 1537304

联电 2.09 -0.02 -0.95 314338

日月光 4.62 -0.07 -1.49 331248

矽品精密 6.13 +0.00 +0.00 790642

和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 105978

友达 3.06 -0.09 -2.86 163757

中华电信 30.37 -0.17 -0.56 41727

台湾国际航电 45.41 +0.36 +0.80 1222170

香港

中国移动 49.94 -0.56 -1.11 252131

中国联通 13.99 -0.21 -1.48 65974

中国电信 47.41 -0.58 -1.21 15050

中芯国际 4.33 +0.35 +8.79 178809

电讯盈科 4.53 -0.16 -3.41 12325

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 龚芳)
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