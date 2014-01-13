重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
(重发以补齐代码)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 83.07 -2.65 -3.09 1838684
搜狐 74.23 -2.31 -3.02 576192
网易 78.39 -3.38 -4.13 505433
百度 171.00 -8.66 -4.82 4438362
亚信科技 11.98 +0.02 +0.13 310385
台湾
台湾积体电路 16.91 +0.01 +0.06 1537304
联电 2.09 -0.02 -0.95 314338
日月光 4.62 -0.07 -1.49 331248
矽品精密 6.13 +0.00 +0.00 790642
和信超媒体 1.01 +0.00 +0.00 105978
友达 3.06 -0.09 -2.86 163757
中华电信 30.37 -0.17 -0.56 41727
台湾国际航电 45.41 +0.36 +0.80 1222170
香港
中国移动 49.94 -0.56 -1.11 252131
中国联通 13.99 -0.21 -1.48 65974
中国电信 47.41 -0.58 -1.21 15050
中芯国际 4.33 +0.35 +8.79 178809
电讯盈科 4.53 -0.16 -3.41 12325
(完)
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(整理 龚芳)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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