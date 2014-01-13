日本数据：12月银行放款余额较上年同期增长2.3%--央行

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透东京1月14日 - 日本央行周二公布的数据显示，日本主要银行12月放款余额较上年同期增长2.3%。
包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为473.830万亿(兆)日圆(4.60万亿美元)。
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，*为修正值)：
12月 11月 10月
含信金银行 +2.3 +2.2 +2.0
不含信金银行 +2.6 +2.4 +2.3
浏览完整表格，请点击： (here)(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f