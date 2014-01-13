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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 07:55 BJT

日本数据：12月银行放款余额较上年同期增长2.3%--央行

路透东京1月14日 - 日本央行周二公布的数据显示，日本主要银行12月放款余额较上年同期增长2.3%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为473.830万亿(兆)日圆(4.60万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比，*为修正值)：

12月 11月 10月

含信金银行 +2.3 +2.2 +2.0

不含信金银行 +2.6 +2.4 +2.3

浏览完整表格，请点击： (here)(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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