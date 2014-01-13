美国股市：收低，诸多企业公布财报前市场人气谨慎

在经过了2013年的亮丽表现后，“2014年没有必要躁进，等到你关心的公司公布业绩并解除所有危险信号之后再说，”O'Rourke说。

道琼工业指数 收跌179.11点，或1.09%，至16,257.94点；标准普尔500指数 跌23.17点，或1.26%，至1,819.2点。Nasdaq指数 跌61.36点，或1.47%，至4,113.304点。

投资者的焦虑转换为愿意为对冲标准普尔500指数下跌而支付更高的保险费用。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 跳涨9.4%至13.28，创一个月来最大单日涨幅。但该指数仍处在非常低的历史水准。

Lululemon、Express、Aaron's和SodaStream均给出疲弱财测，因此纷纷大跌。但温蒂 财测是一个亮点，股价上涨6.4%至8.98美元。

并购消息方面，Beam 同意被Suntory Holdings以160亿美元的价格收购，包括债务。Beam大涨24.6%。

盘后，谷歌 同意以32亿美元现金收购Nest Labs。谷歌盘后小幅上涨0.6%。

据BATS Global Markets数据，交易量高于平均水准，有约71亿股成交，本月迄今平均为64.4亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场下跌与上涨家数之比约为5:2。(完)