更新版 1-美国经济：亚特兰大联储总裁洛克哈特谨慎支持进一步缩减QE

路透亚特兰大1月13日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，谨慎支持进一步缩减购债刺激计划，并警告称就业市场尚未完全复原，而且经济出现令人担忧的通胀下滑迹象。

洛克哈特还指出，美国失业率已经降至6.7%，接近美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始考虑收紧政策的门槛水平6.5%，那么联储应当阐明未来的行动计划。

在发表有关2014年经济前景的讲话时，他称尽管其预测今年经济增长升温且通胀率缓步上升，不过“非常宽松的”货币政策仍是适宜的。

“如果一切都如预期般发展，那么政策就会开始从量化宽松(QE)转向后QE，”他说到。

但他在对亚特兰大扶轮社发表讲话时补充称，“就业形势和通胀环境也有令人担忧的一面”。

洛克哈特预期，今年国内生产总值(GDP)增长率介于2.5%-3.0%，略高于2013年。他说若该预期准确，他就将支持“在今年内维持相同的缩减速度。”洛克哈特属于美联储的政策中间派官员，今年没有货币政策投票权。

美国12月失业率从7.0%大幅降至6.7%。不过“就业市场并不像失业率所反映出来的那么健康，”洛克哈特称。“失业率下降可能夸大了情况改善的程度。”

他并补充道，仍存在“大量就业缺口”，强调薪资增长疲弱且被迫离开就业市场的人数很高，而宽松的联储政策可能对此有帮助。

谈及通胀时，洛克哈特称它“似乎与近期的增长势头脱钩，”并警告称“通胀率持续下滑可能为经济带来风险。”

美联储已经表示，将在失业率降至6.5%以下后的很长时间里，都维持极低的利率水平，特别是当通胀率仍低于2%的目标时。

洛克哈特还对记者表示，失业率下降也给美联储的前瞻性指引带来问题。

“我认为目前6.5%(的门槛水准)并不像过去失业率高得多时那么合适...”他说，“现在需要对政策计划进行更多的解释，也就是进一步说明这一门槛水平的真正含义。”