《全球汇市》日圆回升，疲弱就业数据和美股颓势令美元受创

这些因素让美元指数 下探两周低点。英镑因疲弱国内数据而走弱，若非如此，美元指数可能还会进一步下跌。
英镑兑美元 下滑0.6%至1.6383美元。欧元兑美元 在周五劲扬后走势停滞，持稳在1.3670美元附近。
如同日圆，大宗商品货币在海外市场亦表现居前，澳元和新西兰元兑美元升至约一个月高点。
澳元高见0.9087美元后，最新报在0.9051美元 ；新西兰元报在0.8374美元 ，距海外高位0.8391美元不远。
即使受创的加元也出现约一周来首次上涨。加元兑美元 由四年低点1.0946加元，升至1.0859加元。
亚洲周二没有足以影响市场走势的数据，市场焦点转向股市表现。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3668 1.3671 -0.02 -0.56 1.3745
美元/日圆 103.04 102.98 +0.06 -2.15 105.30
欧元/日圆 140.84 142.30 -1.03 -2.69 144.73
美元/瑞郎 0.8993 0.8989 +0.04 +0.73 0.8928
英镑/美元 1.6384 1.6382 +0.01 -1.04 1.6556
美元/加元 1.0871 1.0861 +0.09 +2.36 1.0620
澳元/美元 0.9053 0.9052 +0.01 +1.57 0.8913
新西兰元/美元 0.8376 0.8375 +0.01 +2.07 0.8206
澳元/日圆 93.280 93.220 +0.06 -0.61 93.850
新西兰元/日圆 86.310 86.250 +0.07 -0.12 86.410
英镑/日圆 168.82 168.70 +0.07 -3.16 174.33
澳元/新西兰元 1.0807 1.0803 +0.04 -0.38 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王冠中; 审校 龚芳)